Все результаты игрового дня НБА 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 12 апреля
- «Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 105:127.
- «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:118.
- «Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 124:121.
- «Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:135.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 92:100.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить разыгрывающего «Хьюстона» Фреда Ванвлита. На его счету 42 очка, семь подборов и семь результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Чикаго» Демара Дерозана. Он набрал 39 очков, совершил четыре подбора и отдал семь передач.
НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
105 : 127
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Дюрен - 20, Сассер - 20, Айви - 16, Мету - 15, Флинн - 12, Роден - 8, Фурнье - 5, Браун - 4, Бейхайм - 3, Уайзмен - 2, Каннингем, Умуде, Ноуэлл, Гибсон
Чикаго Буллз: Дерозан - 39, Вучевич - 27, Уайт - 18, Терри - 12, Грин - 11, Карузо - 8, Картер - 5, Саного - 4, Крэйг - 3, Битим, Фанк, Дрелл
НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 18, Притчард - 16, Браун - 15, Хозер - 15, Порзингис - 14, Михайлюк - 9, Холидэй - 7, Хорфорд - 6, Спрингер - 3, Уайт - 2, Тиллман - 2, Корнет - 2
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Дивинченцо - 17, Харт - 16, Богданович - 14, Ануноби - 12, Хартенштайн - 11, Робинсон - 5, Макбрайд - 2, Ачиува - 2, Топпин, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
124 : 121
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Саманич - 22, Джордж - 20, Сенсабо - 17, Хортон-Такер - 16, Лофтон Мл. - 14, Джузэнг - 10, Юртсевен - 10, Базли - 8, Хендрикс - 5, Поттер - 2, Престон, Льюис
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 42, Уитмор - 18, Томпсон - 15, Грин - 13, Ландейл - 9, Брукс - 8, Смит II - 7, Холидей - 6, Грин - 3, Сэмюэлс, Хинтон, Уильямс, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 135
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Барнс - 22, Мюррэй - 19, Сабонис - 18, Митчелл - 13, Лайлз - 6, Везенков - 5, Эллис - 5, Лень - 2, Дуарте, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Джонс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Макколлум - 31, Мёрфи - 27, Альварадо - 14, Валанчюнас - 13, Дэниэлс - 10, Джонс - 5, Маршалл - 2, Зеллер - 2, Хоукинс, Лидделл, Райан, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
92 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 25, Хендерсон - 18, Уокер - 17, Мюррэй - 14, Рит - 8, Хагенс - 5, Минайя - 3, Рупер - 2, Саймонс, Браун, Шарп, Баджи
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Куминга - 19, Уиггинс - 15, Джексон-Дэвис - 10, Подзиемски - 9, Луни - 9, Пол - 8, Муди - 8, Гаруба, Сантос, Робинсон, Шарич, Киньонес, Спенсер
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