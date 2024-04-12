Сегодня, 12 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 12 апреля

«Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 105:127.

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:118.

«Юта Джаз» — «Хьюстон Рокетс» — 124:121.

«Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:135.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 92:100.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить разыгрывающего «Хьюстона» Фреда Ванвлита. На его счету 42 очка, семь подборов и семь результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Чикаго» Демара Дерозана. Он набрал 39 очков, совершил четыре подбора и отдал семь передач.