Евролига: расписание всех матчей 12 апреля

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Сегодня, 12 апреля, пройдёт заключительный игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности будет проведено четыре матча 34-го тура, который завершится сегодня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч последнего тура турнира, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 12 апреля:

«Олимпиакос» (Греция) – «Фенербахче» (Турция)

«Партизан» (Сербия) – «Валенсия» (Испания)

«Виртус Болонья» (Италия) – «Баскония» (Испания)

АСВЕЛ (Франция) – «Барселона» (Испания)

Напомним, согласно новому формату турнира, команды, занявшие с седьмого по 10-е место по итогам регулярного чемпионата, будут в плей-ин бороться за две последние путёвки в плей-офф.

Седьмая команда сыграет с восьмой, победитель напрямую пройдёт в плей-офф с седьмым номером посева. Затем друг с другом сыграют девятая и 10-я команды. Победитель этой пары встретится с командой, проигравшей в предыдущей паре. Победитель встречи займёт последнее место в плей-офф.

«Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.