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Бадди Хилд может стать 21-м игроком в истории НБА, сыгравшим 84 игры за сезон

Бадди Хилд может стать 21-м игроком в истории НБА, сыгравшим 84 игры за сезон
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Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Бадди Хилд может стать 21-м игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сыгравшим 84 игры за регулярный сезон. Для этого ему нужно провести еще две игры в оставшейся части регулярки. «Сиксерс» проведут оба оставшихся матча дома – 13 апреля с «Орландо Мэджик» и 14 апреля с «Бруклин Нетс».

Напомним, в феврале этого года Бадди Хилд был обменян из «Индианы Пэйсерс» в «Филадельфию Сиксерс».

На данный момент Бадди Хилд сыграл 82 матча. В среднем он набирает 12,0 очка, делает 3,2 подбора и 2,8 передачи за игру.

Последним игроком, сыгравшим на две игры больше стандартных 82-х, был лёгкий форвард Кейси Якобсен (в сезоне-2004/2005 в составе «Финикс Санз»).

Рекорд по количеству проведённых матчей в регулярном сезоне принадлежит Уолту Беллами. В сезоне-1968/1969 он сыграл 88 матчей.

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