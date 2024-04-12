Названа сумма, которую получит победитель Евролиги нынешнего сезона

Издание Basket News назвало суммы, которые получат участники «Финала четырёх» Евролиги исходя из их места в нынешнем сезоне. Как информирует источник, победитель турнира получит € 1,75 млн. Проигравший в финале заработает € 990 тысяч, занявший третье место клуб – € 870 тысяч, а четвёртый участник «Финала четырех» – € 750 тысяч.

«Финал четырёх» Евролиги в 2024 году пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является мадридский «Реал», победивший «Панатинаикос» (79:78). В матче за третье место «Монако» оказался сильнее «Барселоны» (78:66).

Обзор матча Евролиги между «Монако» и «Баварий»:

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