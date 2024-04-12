Россиянин Боломбой сцепился с соперником в Евролиге и вместе с ним был удалён с площадки

Центровой «Анадолу Эфес» Тайрик Джонс и россиянин Джоэл Боломбой, выступающий за «Црвену Звезду», повздорили во время матча команд в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Фото: basketnews.com

Игроки сцепились друг с другом. Чтобы урегулировать конфликт, в дело пришлось вмешаться товарищам по команде. В результате оба были удалены с площадки. Напомним, «Анадолу Эфес» в итоге нанёс разгромное поражение «Црвене Звезде» со счётом 100:55.

По итогам регулярного чемпионата турецкий клуб гарантировал себе место в плей-ин, а сербская команда закончила борьбу и останется на 16-м месте. Отметим, что в январе Боломбой продлил контракт с «Црвеной Звездой» до 2026 года.

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Евролига. «Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда»: