Стали известны все участники плей-ин Евролиги

Перед последними матчами регулярного сезона определились все команды, которые попадут в плей-ин, а также те, кто попадёт в четвертьфинал напрямую. Напомним, первые шесть мест в таблице регулярного чемпионата позволяют поучаствовать в постсезоне без стыковых матчей.
Участники плей-офф Евролиги сезона-2023/2024:
«Реал» Мадрид;
«Панатинаикос»;
«Монако»;
«Барселона»;
«Олимпиакос»;
«Фенербахче».
Участники плей-ин Евролиги сезона-2023/2024:
«Маккаби» Тель-Авив;
«Баскония»;
«Виртус» Болонья;
«Анадолу Эфес».
Сегодняшние встречи могут повлиять только на расположение команд в таблице. В матче «Олимпиакос» — «Фенербахче» определится тот, кто займёт пятое место, а в матче «Баскония» — «Виртус» определится второй участник верхней сетки плей-ин.
Евролига. «Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда»: