Стали известны все участники плей-ин Евролиги

Перед последними матчами регулярного сезона определились все команды, которые попадут в плей-ин, а также те, кто попадёт в четвертьфинал напрямую. Напомним, первые шесть мест в таблице регулярного чемпионата позволяют поучаствовать в постсезоне без стыковых матчей.

Участники плей-офф Евролиги сезона-2023/2024:

«Реал» Мадрид;

«Панатинаикос»;

«Монако»;

«Барселона»;

«Олимпиакос»;

«Фенербахче».

Участники плей-ин Евролиги сезона-2023/2024:

«Маккаби» Тель-Авив;

«Баскония»;

«Виртус» Болонья;

«Анадолу Эфес».

Сегодняшние встречи могут повлиять только на расположение команд в таблице. В матче «Олимпиакос» — «Фенербахче» определится тот, кто займёт пятое место, а в матче «Баскония» — «Виртус» определится второй участник верхней сетки плей-ин.



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Евролига. «Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда»: