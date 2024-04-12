«Реал» Мадрид установил рекорд Евролиги по количеству побед в регулярном сезоне

Вчера, 11 апреля, «Реал» Мадрид обыграл «Жальгирис» в рамках последнего тура Евролиги со счётом 64:62. Таким образом, испанский клуб одержал свою 27-ю победу в регулярном чемпионате, что стало рекордом турнира.

«Реал» является действующим победителем Евролиги. Нынешний сезон «сливочные» начали с 10 побед подряд, после чего последовала серия из шести побед. Таким образом, мадридцы выиграли 16 матчей из первых 17.

Неудачный отрезок случился у команды с 26-го по 28-й тур. Клуб потерпел три поражения подряд в матчах с «Олимпиакосом» (81:86), «Панатинаикосом (86:97) и «Фенербахче» (79:89). Команда завершила регулярку на первом месте и встретится в четвертьфинале с командой из плей-ин.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko

Евролига. «Жальгирис» — «Реал» Мадрид: