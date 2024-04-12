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«Реал» Мадрид установил рекорд Евролиги по количеству побед в регулярном сезоне

«Реал» Мадрид установил рекорд Евролиги по количеству побед в регулярном сезоне
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Вчера, 11 апреля, «Реал» Мадрид обыграл «Жальгирис» в рамках последнего тура Евролиги со счётом 64:62. Таким образом, испанский клуб одержал свою 27-ю победу в регулярном чемпионате, что стало рекордом турнира.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
62 : 64
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Монтвила, Бирутис, Самнер, Бутка, Лавриновичюс, Мэнек, Улановас
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса

«Реал» является действующим победителем Евролиги. Нынешний сезон «сливочные» начали с 10 побед подряд, после чего последовала серия из шести побед. Таким образом, мадридцы выиграли 16 матчей из первых 17.

Неудачный отрезок случился у команды с 26-го по 28-й тур. Клуб потерпел три поражения подряд в матчах с «Олимпиакосом» (81:86), «Панатинаикосом (86:97) и «Фенербахче» (79:89). Команда завершила регулярку на первом месте и встретится в четвертьфинале с командой из плей-ин.

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Евролига. «Жальгирис» — «Реал» Мадрид:

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