Кевин Дюрант назвал свою любимую команду в карьере

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал, что период его пребывания в «Оклахома-Сити Тандер» был его самым любимым.

«Это должен быть период времён «Оклахомы», потому что он был своего рода отправной точкой. Это основа всего. Мы были молоды и играли против династий. Мы соревновались с «Лейкерс» с Коби [Брайантом], когда они выиграли два титула подряд, с «Далласом», когда они выиграли, с «Майами», во главе которого были Леброн и Уэйд. Это было началом моего пути», — сказал Дюрант в интервью Boardroom.

Напомним, Дюрант был задрафтован в 19-летнем возрасте «Сиэтл Суперсоникс», клубом, который позже стал «Оклахомой». Кевин провёл в составе «молний» девять полноценных сезонов, в одном из них став самым ценным игроком (MVP) НБА.