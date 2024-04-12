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«Панатинаикос» впервые с 2018 года вошёл в топ-4 регулярного сезона Евролиги

«Панатинаикос» впервые с 2018 года вошёл в топ-4 регулярного сезона Евролиги
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Вчера, 11 апреля, «Панатинаикос» переиграл «Альбу» в рамках последнего тура Евролиги со счётом 84:75. Таким образом, афинский клуб обеспечил себе место в топ-4 по итогам регулярного сезона впервые с 2018 года.

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
84 : 75
Альба
Берлин, Германия
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Альба: Браун, Ветцель, Делов, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Никич, Самар, Олинде, Кумадже, Рапикве, Бин
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Греческий клуб в минувшем сезоне занял 15-е место в Евролиге. Перед текущим розыгрышем турнира «Панатинаикос» радикально изменил свой состав, поменяв практически всех баскетболистов в своём ростере. Команда начала сезон с трёх поражений в первых четырёх матчах, но затем смогла перевернуть ситуацию.

В последний раз команда выходила в плей-офф в 2019 году, а пройти четвертьфинальную стадию грекам удавалось в прошлый раз лишь в 2012 году.

«Панатинаикос» — шестикратный победитель Евролиги (1996, 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011).

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