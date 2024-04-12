«Панатинаикос» впервые с 2018 года вошёл в топ-4 регулярного сезона Евролиги

Вчера, 11 апреля, «Панатинаикос» переиграл «Альбу» в рамках последнего тура Евролиги со счётом 84:75. Таким образом, афинский клуб обеспечил себе место в топ-4 по итогам регулярного сезона впервые с 2018 года.

Греческий клуб в минувшем сезоне занял 15-е место в Евролиге. Перед текущим розыгрышем турнира «Панатинаикос» радикально изменил свой состав, поменяв практически всех баскетболистов в своём ростере. Команда начала сезон с трёх поражений в первых четырёх матчах, но затем смогла перевернуть ситуацию.

В последний раз команда выходила в плей-офф в 2019 году, а пройти четвертьфинальную стадию грекам удавалось в прошлый раз лишь в 2012 году.

«Панатинаикос» — шестикратный победитель Евролиги (1996, 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011).

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko