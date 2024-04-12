Официальный сайт НБА опубликовал новый рейтинг претендентов на гонку MVP

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На официальном сайте НБА вышёл обновлённый список претендентов на награду MVP в нынешнем сезоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 баскетболистов, которые могут получить самую важную индивидуальную награду в лиге.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/2024 по версии официального сайта НБА:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

3. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

6. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).

7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

9. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).

10. Девин Букер («Финикс Санз»).

Обладатель награды будет объявлен во время плей-офф.

Боснийские фанаты кричат «MVP» Николе Йокичу во время рафтинга: