Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Официальный сайт НБА опубликовал новый рейтинг претендентов на гонку MVP

Официальный сайт НБА опубликовал новый рейтинг претендентов на гонку MVP
Аудио-версия:
Комментарии

На официальном сайте НБА вышёл обновлённый список претендентов на награду MVP в нынешнем сезоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 баскетболистов, которые могут получить самую важную индивидуальную награду в лиге.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/2024 по версии официального сайта НБА:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
6. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).
7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
9. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
10. Девин Букер («Финикс Санз»).

Обладатель награды будет объявлен во время плей-офф.

Боснийские фанаты кричат «MVP» Николе Йокичу во время рафтинга:

Материалы по теме
Никола Йокич — о гонке за MVP: этой награды заслуживает несколько парней
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android