Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» в овертайме переиграл «Фенербахче» и закрепил за собой пятое место в таблице

«Олимпиакос» в овертайме переиграл «Фенербахче» и закрепил за собой пятое место в таблице
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, состоялся матч в рамках 34-го тура Евролиги между «Олимпиакосом» и «Фенербахче». В итоге победу одержала греческая команда со счётом 84:81 ОТ (19:19, 19:15, 15:18, 16:17, 15:12).

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
12 апреля 2024, пятница. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
84 : 81
ОТ
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Сикма, Маккиссик
Фенербахче: Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Олимпиакоса» Айзея Канаан. На его счету 27 очков. Единственным его партнёром, кому удалось набрать 10 очков или более, является Шакилл Маккиссик (12).

Лучшим снайпером в составе «Фенербахче» стал Найджел Хэйс, набравший 21 очко. Три его одноклубника смогли закончить матч с двузначным количеством очков: Скотти Уилбекин (12), Сертач Шанлы (11) и Тайлер Дорси (10).

Таким образом, «Олимпиакос» в итоговой таблице регулярного сезона Евролиги занял пятое место, а «Фенербахче» — шестое.

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android