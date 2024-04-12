«Олимпиакос» в овертайме переиграл «Фенербахче» и закрепил за собой пятое место в таблице

Сегодня, 12 апреля, состоялся матч в рамках 34-го тура Евролиги между «Олимпиакосом» и «Фенербахче». В итоге победу одержала греческая команда со счётом 84:81 ОТ (19:19, 19:15, 15:18, 16:17, 15:12).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Олимпиакоса» Айзея Канаан. На его счету 27 очков. Единственным его партнёром, кому удалось набрать 10 очков или более, является Шакилл Маккиссик (12).

Лучшим снайпером в составе «Фенербахче» стал Найджел Хэйс, набравший 21 очко. Три его одноклубника смогли закончить матч с двузначным количеством очков: Скотти Уилбекин (12), Сертач Шанлы (11) и Тайлер Дорси (10).

Таким образом, «Олимпиакос» в итоговой таблице регулярного сезона Евролиги занял пятое место, а «Фенербахче» — шестое.