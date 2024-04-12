«Баскония» переиграла «Виртус» и попала в верхнюю сетку плей-ин

Сегодня, 12 апреля, состоялся матч в рамках 34-го тура Евролиги между «Виртусом» Болонья и «Басконией». В итоге победу одержала «Баскония» со счётом 95:91 (21:22, 23:31, 31:21, 20:17).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Басконии» Маркус Ховард. Со скамейки ему удалось набрать 34 очка. Также стоит выделить его одноклубников Ваню Маринковича (17 очков и пять подборов) и Коди Миллер-Макинтайра (16 очков, четыре подбора и семь ассистов).

В составе «Виртуса» лучшим снайпером оказался Габриэль Лундберг. На его счету 18 очков и пять подборов. Три его партнёра по команде смогли набрать 10 или более очков: Марко Белинелли (15 очков), Дэниэл Хэкетт (11 очков, шесть подборов и восемь ассистов) и Джордан Мики (10 очков).

Таким образом, «Баскония» попала в верхнюю сетку плей-ин, где встретится с «Маккаби» Тель-Авив, а «Виртус» занял девятое место и сыграет с «Анадолу Эфес».