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«Баскония» переиграла «Виртус» и попала в верхнюю сетку плей-ин

«Баскония» переиграла «Виртус» и попала в верхнюю сетку плей-ин
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Сегодня, 12 апреля, состоялся матч в рамках 34-го тура Евролиги между «Виртусом» Болонья и «Басконией». В итоге победу одержала «Баскония» со счётом 95:91 (21:22, 23:31, 31:21, 20:17).

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
12 апреля 2024, пятница. 21:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
91 : 95
Баскония
Витория, Испания
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Рогкавопулос, Котсар, Костелло, Теодор, Монеке
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Самым результативным игроком встречи стал защитник «Басконии» Маркус Ховард. Со скамейки ему удалось набрать 34 очка. Также стоит выделить его одноклубников Ваню Маринковича (17 очков и пять подборов) и Коди Миллер-Макинтайра (16 очков, четыре подбора и семь ассистов).

В составе «Виртуса» лучшим снайпером оказался Габриэль Лундберг. На его счету 18 очков и пять подборов. Три его партнёра по команде смогли набрать 10 или более очков: Марко Белинелли (15 очков), Дэниэл Хэкетт (11 очков, шесть подборов и восемь ассистов) и Джордан Мики (10 очков).

Таким образом, «Баскония» попала в верхнюю сетку плей-ин, где встретится с «Маккаби» Тель-Авив, а «Виртус» занял девятое место и сыграет с «Анадолу Эфес».

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