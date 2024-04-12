Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны все пары плей-офф и плей-ин Евролиги

Стали известны все пары плей-офф и плей-ин Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 апреля, подошёл к концу последний тур Евролиги. Таким образом, стали известны все пары плей-ин и плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой турнира.

Плей-офф

«Реал» Мадрид — второй представитель плей-ин.
«Панатинаикос» — первый представитель плей-ин.
«Монако» — «Фенербахче».
«Барселона» — «Олимпиакос».

Плей-ин

Верхняя сетка: «Маккаби» Тель-Авив — «Баскония».
Нижняя сетка: «Анадолу Эфес» — «Виртус» Болонья.

Победитель матча в верхней сетке плей-ин автоматически займёт седьмое место в таблице и встретится с «Панатинаикосом» в четвертьфинале. Проигравший из верхней сетки встретится с победителем матча нижней сетки, чтобы определить тот клуб, который займёт восьмое место и столкнётся в плей-офф с мадридским «Реалом».

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android