Стали известны все пары плей-офф и плей-ин Евролиги

Сегодня, 12 апреля, подошёл к концу последний тур Евролиги. Таким образом, стали известны все пары плей-ин и плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой турнира.

Плей-офф

«Реал» Мадрид — второй представитель плей-ин.

«Панатинаикос» — первый представитель плей-ин.

«Монако» — «Фенербахче».

«Барселона» — «Олимпиакос».

Плей-ин

Верхняя сетка: «Маккаби» Тель-Авив — «Баскония».

Нижняя сетка: «Анадолу Эфес» — «Виртус» Болонья.

Победитель матча в верхней сетке плей-ин автоматически займёт седьмое место в таблице и встретится с «Панатинаикосом» в четвертьфинале. Проигравший из верхней сетки встретится с победителем матча нижней сетки, чтобы определить тот клуб, который займёт восьмое место и столкнётся в плей-офф с мадридским «Реалом».