«Он возродил наш дух». Шейн Ларкин высказался о Томиславе Миятовиче

Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин рассказал, как повлиял новый главный тренер команды Томислав Миятович на дух игроков.

«Я могу сказать, что Томислав возродил наш дух. Томислав — один из самых позитивных и лучших людей, которых я когда-либо видел вокруг себя. Его позитивная энергия и уверенность заставили людей доверять ему и команде.

Большинство игроков команды впервые выступают на таком уровне. Впервые на них возлагаются такие большие надежды. В течение всего года эта ситуация была для них тяжеловатой, но, после того как Томислав возглавил команду, он начал вселять в людей уверенность.

Он сказал всем, что они могут быть хорошими игроками на этом уровне. Сейчас разные баскетболисты выходят на первый план в разных матчах, и это помогло нам достичь того уровня, на котором мы сейчас находимся», — приводит слова Ларкина Eurohoops.