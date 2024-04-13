Майлз Тёрнер исполнил сокрушительный постер-данк, соперник повалился на паркет

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 91:81 в пользу домашней команды.

В концовке второй четверти центровой «Индианы» Майлз Тёрнер после результативной передачи от разыгрывающего Тайриза Халибёртона исполнил красивый постер-данк с нарушением на себе правил со стороны тяжёлого форварда «Кливленд» Эвана Мобли.

Видео можно посмотреть на канале Indiana Pacers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 28-летний Тёрнер принял участие в 75 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, 6,9 подбора и 1,9 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 51,9, трёхочковых — 35,6. На данный момент «Пэйсерс» занимают шестое место на Востоке (46-34).