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Майлз Тёрнер исполнил сокрушительный постер-данк, соперник повалился на паркет

Майлз Тёрнер исполнил сокрушительный постер-данк, соперник повалился на паркет
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 91:81 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
4-я четверть
125 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Страс, ЛеВерт, Мобли, Нэнс, Портер, Гарлэнд, Томпсон, Мобли, Ньянг, Бейтс, Моррис, Джонс, Аллен, Окоро, Митчелл
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Топпин, Нембард, Уокер, Макконнелл, Браун, Джонсон, Макдермотт, Несмит, Смит, Шиппард, Джексон, Тёрнер, Сиакам, Чьебв

В концовке второй четверти центровой «Индианы» Майлз Тёрнер после результативной передачи от разыгрывающего Тайриза Халибёртона исполнил красивый постер-данк с нарушением на себе правил со стороны тяжёлого форварда «Кливленд» Эвана Мобли.

Видео можно посмотреть на канале Indiana Pacers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 28-летний Тёрнер принял участие в 75 матчах, набирая в среднем 16,9 очка, 6,9 подбора и 1,9 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 51,9, трёхочковых — 35,6. На данный момент «Пэйсерс» занимают шестое место на Востоке (46-34).

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