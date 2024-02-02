Лучший ассистент НБА проводит фантастический сезон и ведёт клуб-середняк к новым высотам

23-летний Тайриз Халибёртон проводит четвёртый полноценный сезон в НБА. Он уже успел пройти путь от не особо примечательного игрока лиги до попадания на Матч всех звёзд и статуса не только звезды «Индианы Пэйсерс», но и всей НБА. Давайте же освежим воспоминания о непродолжительной, однако уже наполненной яркими событиями карьере Халибёртона.

Начать стоит с драфта 2020 года, на котором 20-летнего разыгрывающего выбрал клуб из Калифорнии «Сакраменто Кингз» под 12-м общим номером. 23 декабря того же года Халибёртон дебютировал за «королей» в регулярном чемпионате НБА — игрок вышел со скамейки запасных и набрал 12 очков, сделал два подбора и отдал четыре результативные передачи за 30 минут в матче с «Денвер Наггетс» (124:122). В дальнейшем роль и игровые минуты Тайриза лишь росли и уже нельзя было не считаться с таким дирижёром нападения, как Халибёртон. По окончании сезона-2020/2021 разыгрывающий «Сакраменто» занял третье место в голосовании за «Новичка сезона», при этом был включён в первую символическую сборную лучших новичков.

После того как Халибёртон стал играть всё более значимую роль в «Сакраменто», стали появляться слухи о его уходе из команды. С чем это связано? Прежде всего недовольным всей ситуацией оказался звёздный разыгрывающий команды ДеАарон Фокс, который уже отлично зарекомендовал себя в составе «королей» и не особо хотел отдавать мяч в руки другому баскетболисту. В итоге клуб выбрал сторону Фокса в этом вопросе, обменяв Халибёртона в «Индиану» 8 февраля 2022 года. От этого решения в результате выиграли обе команды, так как «короли» получили отличного партнёра для Фокса в переднюю линию — Домантаса Сабониса, а «Пэйсерс» отхватили невероятно одарённого игрока с потенциалом стать звездой НБА.

Приход Халибёртона в «Индиану» означал новый довольно интересный период в истории команды. Прежде всего это связано с историческими цифрами в нападении. До прихода Тайриза в «Пэйсерс» команда выделялась атакующими действиями в НБА, но после того, как разыгрывающий окреп в команде из одноимённого штата, атака «Индианы» вышла на совершенно другой уровень. В сезоне-2022/2023 подопечные Рика Карлайла забрасывали в среднем по 116,3 очка, а уже после половины нынешнего регулярного чемпионата «Индиана» возглавляет рейтинг нападения с монструозными 124,8 очка в среднем. При этом в прошлом сезоне «Пэйсерс» шли в топ-4 Восточной конференции со здоровым Халибёртоном, но травмы не позволили игроку ударно провести вторую половину чемпионата, и команда упала на 11-е место в турнирной таблице.

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Вклад Халибёртона в развитие и нападение «Индианы» колоссален, так как он не только набирает много очков (в среднем по сезону 23,3), но и является лучшим ассистентом НБА. На данный момент Тайриз в среднем за матч отдаёт по 12,5 результативной передачи. Ближайший преследователь Трей Янг генерирует 10,9 результативной передачи. Довольно весомое преимущество. При этом Халибёртон не просто отдаёт передачи, он практически не совершает потерь по сравнению с другими разыгрывающими. Например, тот же Янг после половины регулярки в среднем совершает по 4,3 потери за матч, в свою очередь, звёздный игрок «Индианы» — всего лишь 2,4.

Разыгрывающий «Индианы» уже успел зарекомендовать себя в НБА, хоть провёл и не так много лет в ассоциации. При этом в 2023 году он был выбран в качестве участника Матча всех звёзд НБА. Но уже в нынешнем сезоне Халибёртон вновь вышел на новый уровень — попал в стартовый состав Матча всех звёзд, который пройдёт как раз таки в Индианаполисе. Игроку предстоит представлять свой уже, можно сказать, родной клуб в его городе. И мы уверены, Тайриз справится с ответственностью.

Интересный факт о Тайризе Халибёртоне Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Пока рано говорить о перспективах «Индианы» в плане борьбы за чемпионство в НБА. Но команда понемногу становится грозной силой в Восточной конференции, и с ней точно нужно считаться. Выход в финал первого в истории внутрисезонного турнира тому явное подтверждение. При этом команда на своём пути обыграла невероятно сильный «Бостон» со всеми лидерами на паркете. «Пэйсерс» вряд ли удастся выиграть титул, ориентируясь лишь на нападение, но очень интересно посмотреть за тем, во что выльется эксперимент, во главе которого будет стоять Тайриз Халибёртон.