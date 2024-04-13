«Кливленд» победил «Индиану» и гарантировал себе финиш в зоне плей-офф Востока НБА

В ночь с 12 на 13 апреля на паркете «Рокет Мортгедж Филдхауса» в американском Кливленде состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Кливленд Кавальерс» в борьбе за попадание в основную сетку плей-офф Восточной конференции одержали победу над «Индианой Пэйсерс» — 129:120.

Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл («Кливленд»), набравший 33 очка. Его одноклубник Джаррет Аллен оформил дабл-дабл, приплюсовав к 29 набранным очкам 12 подборов.

Эта победа гарантировала «Кавальерс» финиш в зоне основного плей-офф в турнирной таблице Востока. «Пэйсерс» после поражения в Кливленде находятся под угрозой понижения в зону плей-ин. «Кливленд» выиграл дважды подряд после серии из трёх поражений кряду, «Индиана» оборвала трёхматчевую победную серию.