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Кливленд Кавальерс — Индиана Пэйсерс 129:120, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 13 апреля

«Кливленд» победил «Индиану» и гарантировал себе финиш в зоне плей-офф Востока НБА
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В ночь с 12 на 13 апреля на паркете «Рокет Мортгедж Филдхауса» в американском Кливленде состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Кливленд Кавальерс» в борьбе за попадание в основную сетку плей-офф Восточной конференции одержали победу над «Индианой Пэйсерс» — 129:120.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Аллен - 29, ЛеВерт - 16, Гарлэнд - 16, Мобли - 12, Ньянг - 9, Страс - 7, Окоро - 7, Нэнс, Портер, Томпсон, Мобли, Бейтс, Моррис, Джонс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 19, Сиакам - 19, Тёрнер - 17, Макконнелл - 16, Несмит - 15, Смит - 11, Топпин - 10, Нембард - 10, Шиппард - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Чьебв

Самым результативным игроком встречи стал Донован Митчелл («Кливленд»), набравший 33 очка. Его одноклубник Джаррет Аллен оформил дабл-дабл, приплюсовав к 29 набранным очкам 12 подборов.

Эта победа гарантировала «Кавальерс» финиш в зоне основного плей-офф в турнирной таблице Востока. «Пэйсерс» после поражения в Кливленде находятся под угрозой понижения в зону плей-ин. «Кливленд» выиграл дважды подряд после серии из трёх поражений кряду, «Индиана» оборвала трёхматчевую победную серию.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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