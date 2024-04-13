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Сан-Антонио Спёрс — Денвер Наггетс 121:120, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 13 апреля

Лидер таблицы «Денвер» проиграл худшей команде Запада с дабл-даблами Йокича и Вембаньямы
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В ночь с 12 на 13 апреля мск на площадке «Эй-Ти-энд-Ти-центра» в американском Сан-Антонио завершился матч регулярного чемпионата НБА. Лидер Западной конференции «Денвер Наггетс» потерпел выездное поражение от замыкающего турнирную таблицу Запада «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 120:121.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Мамукелашвили - 21, Коллинс - 15, Шампани - 14, Джонс - 14, Грэм - 11, Сиссоко - 8, Дюк - 2, Уэсли - 2, Буей, Грэй
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 22, Портер - 14, Гордон - 13, Браун - 11, Холидэй - 8, Джексон - 6, Уотсон - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Гиллеспи, Ннаджи

В составах обеих команда дабл-даблами отметились их лидеры. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») набрал 34 очка и выполнил 12 подборов, на счету Николы Йокича («Денвер») 22 набранных очка и 12 результативных передач.

«Наггетс» потерпели поражение после трёх побед подряд и уступили первую строчку турнирной таблицы Западной Конференции «Оклахома-Сити Тандер». «Сан-Антонио» по-прежнему занимает на Западе 15-е место, но ещё имеет шансы его покинуть по итогам регулярного сезона.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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