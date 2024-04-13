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Лидер таблицы «Денвер» проиграл худшей команде Запада с дабл-даблами Йокича и Вембаньямы

В ночь с 12 на 13 апреля мск на площадке «Эй-Ти-энд-Ти-центра» в американском Сан-Антонио завершился матч регулярного чемпионата НБА. Лидер Западной конференции «Денвер Наггетс» потерпел выездное поражение от замыкающего турнирную таблицу Запада «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 120:121.

В составах обеих команда дабл-даблами отметились их лидеры. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») набрал 34 очка и выполнил 12 подборов, на счету Николы Йокича («Денвер») 22 набранных очка и 12 результативных передач.

«Наггетс» потерпели поражение после трёх побед подряд и уступили первую строчку турнирной таблицы Западной Конференции «Оклахома-Сити Тандер». «Сан-Антонио» по-прежнему занимает на Западе 15-е место, но ещё имеет шансы его покинуть по итогам регулярного сезона.