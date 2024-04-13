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54 очка Макколлума и Уильямсона помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Голден Стэйт»

54 очка Макколлума и Уильямсона помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Голден Стэйт»
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Сегодня, 13 апреля, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости одержали победу со счётом 114:109.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 19, Уиггинс - 18, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Муди - 9, Луни - 6, Подзиемски - 5, Гаруба, Сантос, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес, Спенсер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 28, Уильямсон - 26, Мёрфи - 24, Джонс - 13, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 6, Альварадо - 4, Робинсон-Эрл - 3, Хоукинс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 19 очками, шестью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Си Джей Макколлум. Он набрал 28 очков, совершил пять подборов и отдал пять передач. Тяжёлый форвард Зайона Уильямсон 26 очками, тремя подборами и тремя передачами.

После 81 матча «Пеликанс» занимают шестое место (зона плей-офф) в Западной конференции с 49 победами и 32 поражениями. «Голден-Стэйт» расположился на 10-й строчке (зона плей-ин) с 45 победами в 81 матче.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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