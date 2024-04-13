54 очка Макколлума и Уильямсона помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Голден Стэйт»

Сегодня, 13 апреля, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости одержали победу со счётом 114:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 19 очками, шестью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Си Джей Макколлум. Он набрал 28 очков, совершил пять подборов и отдал пять передач. Тяжёлый форвард Зайона Уильямсон 26 очками, тремя подборами и тремя передачами.

После 81 матча «Пеликанс» занимают шестое место (зона плей-офф) в Западной конференции с 49 победами и 32 поражениями. «Голден-Стэйт» расположился на 10-й строчке (зона плей-ин) с 45 победами в 81 матче.