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Карри смазал трёхочковый бросок на равный счёт в концовке матча с «Нью-Орлеаном»

Карри смазал трёхочковый бросок на равный счёт в концовке матча с «Нью-Орлеаном»
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Сегодня, 13 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 114:109 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 19, Уиггинс - 18, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Муди - 9, Луни - 6, Подзиемски - 5, Гаруба, Сантос, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес, Спенсер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 28, Уильямсон - 26, Мёрфи - 24, Джонс - 13, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 6, Альварадо - 4, Робинсон-Эрл - 3, Хоукинс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри при счёте 112:109 в пользу «Нью-Орлеана» имел возможность уравнять положение дел команд, однако промахнулся с трёхочковой дистанции. «Пеликанс» забрали подбор на своём щите за 12 секунд до конца основного времени игры.

ВИДЕО

Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 33 очка (12 из 23 с игры, где 7 из 13 — трёхочковые), пять результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-8».

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