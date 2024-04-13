Карри смазал трёхочковый бросок на равный счёт в концовке матча с «Нью-Орлеаном»

Сегодня, 13 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 114:109 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри при счёте 112:109 в пользу «Нью-Орлеана» имел возможность уравнять положение дел команд, однако промахнулся с трёхочковой дистанции. «Пеликанс» забрали подбор на своём щите за 12 секунд до конца основного времени игры.

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Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 33 очка (12 из 23 с игры, где 7 из 13 — трёхочковые), пять результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-8».