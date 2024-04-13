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Финикс Санз — Сакраменто 108:107, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 13 апреля

«Финикс» одержал победу над «Сакраменто», у Кевина Дюранта 28 очков
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Сегодня, 13 апреля, в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз». Гости одержали победу со счётом 108:107.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
107 : 108
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Сабонис - 25, Фокс - 23, Мюррэй - 23, Эллис - 17, Барнс - 12, Лайлз - 3, Митчелл - 2, Лень - 2, Макги, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Джонс
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 21, Бил - 20, Аллен - 19, Нуркич - 10, О'Нил - 6, Ойбанкс - 2, Гордон - 2, Окоги, Томас, Бол, Родди, Литтл, Янг, Ли

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант. Он набрал 28 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Девин Букер отметился 21 очком, тремя подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал тяжёлый форвард Домантас Сабонис. Он набрал 25 очков, совершил 12 подборов и отдал девять передач. Лёгкий форвард Киган Мюррей отметился 29 очками и семью подборами.

После 81 матча «Финикс Санз» занимает седьмое место в Западной конференции с 48 победами и 33 поражениями. «Сакраменто» расположился на 10-й строчке с 45 победами в 81 игре.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

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