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«Финикс» одержал победу над «Сакраменто», у Кевина Дюранта 28 очков

Сегодня, 13 апреля, в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз». Гости одержали победу со счётом 108:107.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант. Он набрал 28 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Девин Букер отметился 21 очком, тремя подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал тяжёлый форвард Домантас Сабонис. Он набрал 25 очков, совершил 12 подборов и отдал девять передач. Лёгкий форвард Киган Мюррей отметился 29 очками и семью подборами.

После 81 матча «Финикс Санз» занимает седьмое место в Западной конференции с 48 победами и 33 поражениями. «Сакраменто» расположился на 10-й строчке с 45 победами в 81 игре.

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