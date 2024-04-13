Все результаты игрового дня НБА 13 апреля
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Сегодня, 13 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 13 апреля
- «Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 127:129.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 125:113.
- «Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 131:98.
- «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 111:107.
- «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:120.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс» — 125:107.
- «Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 125:103.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:123.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хоукс» — 109:106.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» — 121:120.
- «Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 89:107.
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 109:114.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:116.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 109:110.
- «Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 107:108.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить защитника «Бруклина» Кэма Томаса. На его счету 41 очко, один подбор и шесть результативных передач. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея. Он набрал 35 очков, совершил пять подборов и отдал четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
127 : 129
Чикаго Буллз
Чикаго
Вашингтон Уизардс: Авдия - 24, Кисперт - 23, Вукчевич - 19, Болдуин Мл. - 18, Дэвис - 15, Батлер - 15, Оморуи - 7, Гилл - 4, Шампани - 2, Джонс, Пул, Холмс
Чикаго Буллз: Грин - 24, Саного - 22, Уайт - 20, Картер - 20, Терри - 17, Крэйг - 11, Дрелл - 9, Битим - 6, Карузо, Вучевич, Дерозан, Фанк
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Макси - 28, Убре - 21, Харрис - 14, Лоури - 7, Хилд - 6, Рид - 6, Батюм - 5, Мелтон - 3, Пэйн - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил, Смит
Орландо Мэджик: Вагнер - 24, Банкеро - 22, Саггс - 20, Вагнер - 17, Энтони - 7, Айзек - 5, Битадзе - 5, Фульц - 4, Картер - 4, Харрис - 3, Инглс - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
131 : 98
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Притчард - 31, Хозер - 16, Корнет - 16, Кета - 16, Спрингер - 11, Бриссетт - 8, Петерсон - 8, Уолш - 8, Михайлюк - 8, Дэвисон - 7, Тиллман - 2, Уайт
Шарлотт Хорнетс: Манн - 19, Смит - 15, Дав. Бертанс - 9, Миллер - 9, Макгауэнс - 8, Покушевски - 8, Болден - 6, Тор - 6, Бэйли - 5, Мицич - 5, Бриджес - 4, Блэк - 4
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Харт - 16, Ануноби - 15, Робинсон - 15, Дивинченцо - 14, Богданович - 9, Ачиува - 5, Бёркс - 5, Симс - 2, Топпин, Макбрайд, Браун, Милтон, Джеффрис, Дьяките
Бруклин Нетс: Томас - 41, Уотфорд - 17, Уокер - 15, Уилсон - 11, Клауни - 9, Клэкстон - 9, Бриджес - 5, Джонсон, Гильярд, Шрёдер, Финни-Смит, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Аллен - 29, ЛеВерт - 16, Гарлэнд - 16, Мобли - 12, Ньянг - 9, Страс - 7, Окоро - 7, Нэнс, Портер, Томпсон, Мобли, Бейтс, Моррис, Джонс
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 19, Сиакам - 19, Тёрнер - 17, Макконнелл - 16, Несмит - 15, Смит - 11, Топпин - 10, Нембард - 10, Шиппард - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 107
Милуоки Бакс
Милуоки
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 22, Уиггинс - 19, Уильямс - 17, Дорт - 11, Уильямс - 10, Уотерс III - 6, Уоллес - 6, Хэйворд - 6, Уильямс - 5, Джо, Дженг, Бийомбо, Сарр, Мускала
Милуоки Бакс: Лопес - 18, Миддлтон - 18, Бисли - 17, Галлинари - 11, Коннотон - 8, Боучэмп - 7, Ливингстон - 6, Беверли - 6, Портис - 4, Адетокунбо - 4, Роллинз - 3, Краудер - 3, Вашингтон Мл. - 2, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
125 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Йович - 22, Жакез-мл. - 20, Адебайо - 19, Хироу - 17, Батлер - 14, Лав - 14, Хайсмит - 9, Райт - 7, Мартин - 3, Кэйн, Уильямс, Суидер, Робинсон, Брайант, Миллз
Торонто Рэпторс: Барретт - 35, Куикли - 15, Браун - 14, Дик - 8, Олиник - 8, Агбаджи - 7, Трент-мл. - 7, Темпл - 5, Фриман - 4, Макдэниелс, Нвора, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Пиппен Мл. - 28, Ларэвиа - 28, Гудвин - 23, Джемисон - 6, Аллен - 2, Симпсон - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Уайт, Кларк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 36, Хатимура - 14, Ривз - 13, Принс - 9, Винсент - 5, Расселл - 4, Динвидди - 3, Хэйс - 2, Мэйс, Реддиш, Кристи, Каслтон, Джайлс, Льюис
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 106
Атланта Хоукс
Атланта
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 25, Рид - 19, Эдвардс - 14, Конли - 13, Александер-Уолкер - 12, Макдэниелс - 11, Таунс - 11, Маклафлин - 4, Андерсон, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
Атланта Хоукс: Янг - 19, Богданович - 17, Хантер - 15, Фернанду - 14, Капела - 13, Мюррей - 12, Бафкин - 6, Крейчи - 5, Гриффин - 3, Гуйе - 2, Форрест, Мэтьюз
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Мамукелашвили - 21, Коллинс - 15, Шампани - 14, Джонс - 14, Грэм - 11, Сиссоко - 8, Дюк - 2, Уэсли - 2, Буей, Грэй
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 22, Портер - 14, Гордон - 13, Браун - 11, Холидэй - 8, Джексон - 6, Уотсон - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
89 : 107
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс: Харди - 25, Проспер - 16, Вашингтон - 9, Хардуэй-младший - 8, Гэффорд - 6, Клебер - 6, Пауэлл - 4, Грин - 4, Уильямс - 4, Джонс - 3, Лоусон - 2, Моррис - 2, Экзам, Фадж
Детройт Пистонс: Сассер - 24, Мету - 18, Фурнье - 13, Роден - 11, Уайзмен - 10, Флинн - 10, Гибсон - 8, Айви - 7, Браун - 6, Дюрен, Каннингем, Умуде, Ноуэлл, Бейхайм
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 19, Уиггинс - 18, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Муди - 9, Луни - 6, Подзиемски - 5, Гаруба, Сантос, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес, Спенсер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 28, Уильямсон - 26, Мёрфи - 24, Джонс - 13, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 6, Альварадо - 4, Робинсон-Эрл - 3, Хоукинс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 30, Бэнтон - 28, Мюррэй - 10, Рит - 10, Уокер - 9, Браун - 8, Эйтон - 6, Рупер - 4, Минайя - 2, Тибулл, Шарп, Баджи
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Ландейл - 20, Холидей - 18, Томпсон - 17, Уитмор - 11, Брукс - 9, Смит II - 8, Грин - 7, Сэмюэлс, Хинтон, Уильямс, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 110
Юта Джаз
Ньютаун
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 20, Коффи - 16, Тайс - 14, Бостон - 10, Джордж - 10, Зубац - 10, Браун - 7, Мэнн - 5, Уэстбрук - 4, Харден - 4, Пауэлл - 4, Пламли - 3, Мун - 2, Такер
Юта Джаз: Лофтон Мл. - 27, Джордж - 14, Хортон-Такер - 12, Базли - 12, Джузэнг - 12, Саманич - 11, Сенсабо - 9, Хендрикс - 7, Юртсевен - 4, Престон - 2, Льюис, Поттер
НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
107 : 108
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Сабонис - 25, Фокс - 23, Мюррэй - 23, Эллис - 17, Барнс - 12, Лайлз - 3, Митчелл - 2, Лень - 2, Макги, Дуарте, Везенков, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Джонс
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 21, Бил - 20, Аллен - 19, Нуркич - 10, О'Нил - 6, Ойбанкс - 2, Гордон - 2, Окоги, Томас, Бол, Родди, Литтл, Янг, Ли
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