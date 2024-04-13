Сегодня, 13 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 13 апреля

«Вашингтон Уизардс» — «Чикаго Буллз» — 127:129.

«Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 125:113.

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 131:98.

«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 111:107.

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:120.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Милуоки Бакс» — 125:107.

«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 125:103.

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 120:123.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Атланта Хоукс» — 109:106.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» — 121:120.

«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 89:107.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 109:114.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:116.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 109:110.

«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 107:108.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить защитника «Бруклина» Кэма Томаса. На его счету 41 очко, один подбор и шесть результативных передач. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Денвера» Джамала Маррея. Он набрал 35 очков, совершил пять подборов и отдал четыре передачи.