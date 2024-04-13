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Новичок «Портленда» Хендерсон попал с центра площадки на исходе владения мячом

Новичок «Портленда» Хендерсон попал с центра площадки на исходе владения мячом
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Сегодня, 13 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 116:107 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 30, Бэнтон - 28, Мюррэй - 10, Рит - 10, Уокер - 9, Браун - 8, Эйтон - 6, Рупер - 4, Минайя - 2, Тибулл, Шарп, Баджи
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Ландейл - 20, Холидей - 18, Томпсон - 17, Уитмор - 11, Брукс - 9, Смит II - 8, Грин - 7, Сэмюэлс, Хинтон, Уильямс, Баллок, Марьянович

Разыгрывающий и новичок «Портленда» Скут Хендерсон в середине второй четверти исполнил вынужденный бросок на исходе владения мячом с центра площадки. Примечательно, что Хендерсон оказался точен. Тем не менее после попадания его команда всё равно отставала с разницей девять очков.

Видео можно посмотреть на канале Portland Trail Blazers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Хендерсон провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 30 очков (10 из 23 с игры, где 6 из 7 — трёхочковые), сделав семь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-9».

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