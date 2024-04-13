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«Лейкерс» поднялись в верхнюю сетку плей-ин перед последним матчем регулярного сезона

«Лейкерс» поднялись в верхнюю сетку плей-ин перед последним матчем регулярного сезона
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Сегодня, 13 апреля, «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Мемфис Гризлиз» со счётом 123:120. Таким образом, калифорнийский коллектив поднялся на восьмое место в Западной конференции, которое обеспечивает выход в верхнюю сетку плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Пиппен Мл. - 28, Ларэвиа - 28, Гудвин - 23, Джемисон - 6, Аллен - 2, Симпсон - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Уайт, Кларк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 36, Хатимура - 14, Ривз - 13, Принс - 9, Винсент - 5, Расселл - 4, Динвидди - 3, Хэйс - 2, Мэйс, Реддиш, Кристи, Каслтон, Джайлс, Льюис

Переходу «Лейкерс» с 10-го на 8-е место способствовали также поражения «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз», которые перед последним матчем регулярного сезона занимают 9-е и 10-е место соответственно.

Победа в последнем матче регулярки с «Нью-Орлеан Пеликанс» обеспечит «Лейкерс» проход в верхнюю сетку плей-ин. Соперник «Лос-Анджелеса» в таком случае определится, исходя из результата матча «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз».

Если коллектив из Аризоны одержит победу, то «озёрникам» предстоит вновь столкнуться в «Пеликанс» в плей-ин, если «Санз» проиграют, то останутся на седьмом месте и сыграют с «Лейкерс». Верхняя сетка плей-ин даёт команде второй шанс в случае поражения в первом матче.

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