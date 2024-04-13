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В матче с «Лейкерс» у «Мемфиса» отсутствовало 13 человек из основного состава

В матче с «Лейкерс» у «Мемфиса» отсутствовало 13 человек из основного состава
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Сегодня, 13 апреля, состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз». Калифорнийский коллектив смог одержать победу со счётом 123:120, тогда как у «Гриззлиз» отсутствовало 13 человек основного состава.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Пиппен Мл. - 28, Ларэвиа - 28, Гудвин - 23, Джемисон - 6, Аллен - 2, Симпсон - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Уайт, Кларк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 36, Хатимура - 14, Ривз - 13, Принс - 9, Винсент - 5, Расселл - 4, Динвидди - 3, Хэйс - 2, Мэйс, Реддиш, Кристи, Каслтон, Джайлс, Льюис

В большинстве случаев причиной неучастия в матче оказались травмы: Санти Альдама (правая нога, перенапряжение), Десмонд Бейн (поясница, выпячивание диска), Брэндон Кларк (правая рука, ушиб), Джарен Джексон (правое бедро, тендинит), Люк Кеннард (левая нога, травма), Джон Кончар (правая стопа, фасцилит), Джа Морант (правое плечо, восстановление после операции), Деррик Роуз (паховая область, поясница), Маркус Смарт (правый безымянный палец, вывих), Ламар Стивенс (бедро, перенапряжение), Юта Ватанабэ (личные причины), Винс Уильямс (колено, тендилит), Зайари Уильямс (поясница, перенапряжение).

В итоге «Мемфис» использовал ротацию из восьми человек, среди которых были игроки из фарм-клуба.

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