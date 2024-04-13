Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри достиг 3-го места по числу трёхочковых за сезон в истории НБА, на 1-м — сам Стефен

Карри достиг 3-го места по числу трёхочковых за сезон в истории НБА, на 1-м — сам Стефен
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри реализовал семь трёхочковых в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс». Таким образом, Карри достиг третьего результата в истории лиги по количеству дальних попаданий за сезон — 357.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 19, Уиггинс - 18, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Муди - 9, Луни - 6, Подзиемски - 5, Гаруба, Сантос, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес, Спенсер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 28, Уильямсон - 26, Мёрфи - 24, Джонс - 13, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 6, Альварадо - 4, Робинсон-Эрл - 3, Хоукинс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер

Топ-5 индивидуальных сезонов по количеству дальних попаданий в истории НБА:

1. Стефен Карри — 402 попадания в сезоне-2015/2016.
2. Джеймс Харден — 378 попаданий в сезоне-2018/2019.
3. Стефен Карри — 357 попаданий в сезоне-2023/2024.
4. Стефен Карри — 354 попадания в сезоне-2018/2019.
5. Стефен Карри — 337 попаданий в сезоне-2016/2017.

Тем не менее «Уорриорз» не удалось одолеть «Пеликанс» (109:114). Таким образом, «Голден Стэйт» вернулся на 10-е место в Западной конференции.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
54 очка Макколлума и Уильямсона помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android