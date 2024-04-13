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Карри достиг 3-го места по числу трёхочковых за сезон в истории НБА, на 1-м — сам Стефен

Сегодня, 13 апреля, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри реализовал семь трёхочковых в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс». Таким образом, Карри достиг третьего результата в истории лиги по количеству дальних попаданий за сезон — 357.

Топ-5 индивидуальных сезонов по количеству дальних попаданий в истории НБА:

1. Стефен Карри — 402 попадания в сезоне-2015/2016.

2. Джеймс Харден — 378 попаданий в сезоне-2018/2019.

3. Стефен Карри — 357 попаданий в сезоне-2023/2024.

4. Стефен Карри — 354 попадания в сезоне-2018/2019.

5. Стефен Карри — 337 попаданий в сезоне-2016/2017.

Тем не менее «Уорриорз» не удалось одолеть «Пеликанс» (109:114). Таким образом, «Голден Стэйт» вернулся на 10-е место в Западной конференции.