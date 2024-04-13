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The Athletic: Леброн хочет, чтобы Бронни задрафтовали уже в этом году

The Athletic: Леброн хочет, чтобы Бронни задрафтовали уже в этом году
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Портал The Athletic опубликовал инсайдерскую информацию насчёт ближайших планов Бронни Джеймса. Напомним, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса решил заявиться на драфт 2024 года, но не исключает перехода в другую университетскую команду, чтобы провести в NCAA ещё один сезон.

«На данный момент Бронни планирует посвятить своё время и силы драфту НБА. Именно такой вариант был бы наиболее желаем для Леброна и его окружения. Непонятно, есть ли у них на уме определённая команда. Но пока план такой, чтобы подождать до 29 мая, когда надо будет принять окончательное решение по заявке на драфт», — сообщает автор The Athletic Сэм Весени.

Дрейк представил Леброна и Бронни Джеймсов во время концерта

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