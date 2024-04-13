«Меня отстранили за правду». Комментатор Гомельский — о бане от «Енисея»

Комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу того, что был отстранён от комментирования матчей «Енисея» из-за слов в сторону игрока команды Дмитрия Сонько.

«Правда ли меня отстранили? Да, правда. Меня отстранили за правду. Планирую ли я извиняться? За что мне извиняться? За то, что назвал игрока «полуфабрикатом»? Да, назвал. Полуфабрикат во всех наших русских толковых словарях — это продукт, который не готов к употреблению, потому что ему необходима доработка или доготовка. Это ни в коем случае не оскорбление. Это констатация факта. У Сонько, кроме прыжка и броска, нет ничего. Обиделись в «Енисее» не на это. Они обиделись на то, что я сказал правду. Они на игру с «Пармой» не настраивались и практически не сопротивлялись», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.