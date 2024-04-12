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Болельщики «Енисея» поддержали Сонько после слов Гомельского

Болельщики «Енисея» поддержали Сонько после слов Гомельского
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Болельщики красноярского «Енисеея» высказались в поддержку лёгкого форварда своей команды Дмитрии Сонько, которого известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал «полуфабрикатом» во время матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Енисеем».

«Этим постом мы поддерживаем команду баскетбольного клуба «Енисей» и игрока Дмитрия Сонько, который был оскорблен в трансляции матча Парма-Енисей комментатором Владимиром Гомельским.

Оскорбления недопустимы в спорте и обществе. Поддержим достойное поведение и уважение на игровой площадке и за её пределами», — говорится в заявлении болельщиков «Енисеея», опубликованном на их телеграмм-канале.

Напомним, встреча между «Пармой» и «Енисеем» закончилась со счётом 106:94 в пользу пермского клуба. Сонько набрал восемь очков, а также сделал одну передачу.

В следующем туре регулярного чемпионата, который будет последним, «Енисей» на выезде сыграет с «Локомотивом-Кубань».

Заявление Гомельского:
Владимир Гомельский уничижительно высказался об игроке «Енисея» Сонько

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