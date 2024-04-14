Керр отреагировал на историческое достижение Грина после матча с «Нью-Орлеаном»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказался по поводу выступления тяжёлого форварда своей команды Дрэймонда Грина в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:114), который состоялся вчера, 13 апреля.
«Меня не беспокоит, совершает ли Дрэймонд броски или нет. Он зато делает всё остальное», — сказал Керр в послематчевом интервью.
Отметим, что Грин стал автором исторического достижения в истории лиги, оформив за игру дабл-дабл, не совершив при этом ни единой попытки бросить мяч по кольцу, — 12 подборов и 11 результативных передач. Более того, форвард не совершил бросковые попытки и с линии штрафных. Ранее никому это удавалось.
Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:
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