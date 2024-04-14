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Керр отреагировал на историческое достижение Грина после матча с «Нью-Орлеаном»

Керр отреагировал на историческое достижение Грина после матча с «Нью-Орлеаном»
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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр высказался по поводу выступления тяжёлого форварда своей команды Дрэймонда Грина в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:114), который состоялся вчера, 13 апреля.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Томпсон - 19, Уиггинс - 18, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 9, Муди - 9, Луни - 6, Подзиемски - 5, Гаруба, Сантос, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес, Спенсер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 28, Уильямсон - 26, Мёрфи - 24, Джонс - 13, Валанчюнас - 10, Дэниэлс - 6, Альварадо - 4, Робинсон-Эрл - 3, Хоукинс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер

«Меня не беспокоит, совершает ли Дрэймонд броски или нет. Он зато делает всё остальное», — сказал Керр в послематчевом интервью.

Отметим, что Грин стал автором исторического достижения в истории лиги, оформив за игру дабл-дабл, не совершив при этом ни единой попытки бросить мяч по кольцу, — 12 подборов и 11 результативных передач. Более того, форвард не совершил бросковые попытки и с линии штрафных. Ранее никому это удавалось.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:

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