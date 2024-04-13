«Енисей» переиграл «Локомотив» в последнем матче второго этапа, Ратэн-Мэйс набрал 32 очка

Сегодня, 13 апреля, в Краснодаре на арене «Баскет-холл» состоялся матч в рамках второго этапа Единой лиги между «Локомотивом-Кубань» и «Енисеем». В итоге победу одержали красноярцы со счётом 83:76 (18:16, 20:19, 29:20, 16:21).

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс. На его счету 32 очка и шесть подборов. Также стоит выделить его партнёра по команде Джеремайю Мартина, набравшего 15 очков.

В составе «Локо» лучшими снайперами оказались Девон Акун-Пёрселл и Патрик Миллер. Оба игрока набрали по 14 очков.

Таким образом, команды завершили своё участие во втором этапе Единой лиги. «Локомотив-Кубань» в четвертьфинале встретится с «Пармой», а «Енисей» встретится с третьей командой группы «А», которая определится в ближайших матчах.