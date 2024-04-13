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«Енисей» переиграл «Локомотив» в последнем матче второго этапа, Ратэн-Мэйс набрал 32 очка

«Енисей» переиграл «Локомотив» в последнем матче второго этапа, Ратэн-Мэйс набрал 32 очка
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Сегодня, 13 апреля, в Краснодаре на арене «Баскет-холл» состоялся матч в рамках второго этапа Единой лиги между «Локомотивом-Кубань» и «Енисеем». В итоге победу одержали красноярцы со счётом 83:76 (18:16, 20:19, 29:20, 16:21).

Единая лига ВТБ . Группа А
13 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
76 : 83
Енисей
Красноярский край
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Миллер, Ведищев, Емченко
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов

Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс. На его счету 32 очка и шесть подборов. Также стоит выделить его партнёра по команде Джеремайю Мартина, набравшего 15 очков.

В составе «Локо» лучшими снайперами оказались Девон Акун-Пёрселл и Патрик Миллер. Оба игрока набрали по 14 очков.

Таким образом, команды завершили своё участие во втором этапе Единой лиги. «Локомотив-Кубань» в четвертьфинале встретится с «Пармой», а «Енисей» встретится с третьей командой группы «А», которая определится в ближайших матчах.

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