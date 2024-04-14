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Член Зала славы Айверсон назвал игрока, который станет лицом НБА

Член Зала славы Айверсон назвал игрока, который станет лицом НБА
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Аллен Айверсон положительно высказался о разыгрывающем и лидере «Далласа Маверикс» Луке Дончиче.

«Лука просто сумасшедший, если вы понимаете, о чём я. У него дикий набор навыков. Этот парень набирает 70 очков», — заявил Айверсон в эфире программы NBA Today.

В нынешнем сезоне словенский баскетболист принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 33,9 очка, 9,8 результативной передачи и 9,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,7, трёхочковых — 38,2. На данный момент «Даллас» занимает пятое место на Западе (50-31).

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе:

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