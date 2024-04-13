Ратэн-Мэйс провёл 10-й матч в сезоне с 30 и более очками

Канадский защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс в сегодняшней игре с «Локомотивом-Кубань» оформил 32 очка. Таким образом, он смог в 10 матчах в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ набрать 30+ очков за встречу.

Напомним, сегодня между «Енисеем» и «Локомотивом-Кубань» состоялся последний матч в рамках второго этапа Единой лиги. Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 86:73.

Ранее канадский игрок выступал за «Мемфис Гриззлиз» в сезоне-2017/2018, затем в турецком «Меркезефенди» в сезоне-2022/2023. За «Енисей» Ксэвьер начал играть с прошлого года. Ксэвьер Ратэн-Мэйс в текущем сезоне принял участие в 35 играх. В среднем за игру он набирает 25,5 очка, делает 4,2 подбора, 4,5 передач и 1,0 перехват.