Ратэн-Мэйс провёл 10-й матч в сезоне с 30 и более очками
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Канадский защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс в сегодняшней игре с «Локомотивом-Кубань» оформил 32 очка. Таким образом, он смог в 10 матчах в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ набрать 30+ очков за встречу.
Напомним, сегодня между «Енисеем» и «Локомотивом-Кубань» состоялся последний матч в рамках второго этапа Единой лиги. Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 86:73.
Единая лига ВТБ . Группа А
13 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
76 : 83
Енисей
Красноярский край
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Миллер, Ведищев, Емченко
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
Ранее канадский игрок выступал за «Мемфис Гриззлиз» в сезоне-2017/2018, затем в турецком «Меркезефенди» в сезоне-2022/2023. За «Енисей» Ксэвьер начал играть с прошлого года. Ксэвьер Ратэн-Мэйс в текущем сезоне принял участие в 35 играх. В среднем за игру он набирает 25,5 очка, делает 4,2 подбора, 4,5 передач и 1,0 перехват.
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