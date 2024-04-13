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«Нам было важно завершить сезон на мажорной ноте». Арсич — о победе «Енисея» над «Локо»

«Нам было важно завершить сезон на мажорной ноте». Арсич — о победе «Енисея» над «Локо»
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Главный тренер команды «Енисей» серб Йовица Арсич прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» в игре, которая состоялась сегодня, 13 апреля. Матч завершился со счётом 83:76.

«В первую очередь поздравляю игроков своей команды, которые уже не в первый раз доказали свой высокий уровень. Они готовы обыграть любого соперника, если их недооценивают. Мы хорошо сыграли на подборах и здорово атаковали из-за дуги. Особенно феноменальная статистика была у Ксавьера. Нам было важно завершить сезон на мажорной ноте, и мы это сделали», — приводит слова Арсича пресс-служба клуба «Енисей».

Напомним, на данный момент «Енисей» занимает пятую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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