Новички «Зенита» Морган и Карлтон провели первую тренировку с командой

Вчера, 13 апреля, Джувэн Морган и Джош Карлтон провели первую тренировку с членами команды «Зенит».

Ранее Джувэн выступал за «Руну» в рамках Единой лиги ВТБ. Также у него есть опыт игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Джувэн выступал за такие команды, как «Юта Джаз», «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». В общей сложности он провёл в лиге 52 игры. Морган оказался в «Руне» в сентябре 2023 года. Московский клуб стал для Джувэна первым за пределами Северной Америки.

Джош Карлтон, в свою очередь, после игры на уровне студенческих лиг не был задрафтован в 2022 году. После Джош поехал играть в Европу, где провёл один сезон в «Ле-Мане», а затем перешёл в «Метрополитан» с целью заменить Вембаньяму. Спустя полгода бигмен подписал контракт с турецким клубом «Дарюшшафака».