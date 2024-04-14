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Шарунас Ясикявичюс сказал, что хотел бы перенять у «Монако» для улучшения «Фенербахче»

Шарунас Ясикявичюс сказал, что хотел бы перенять у «Монако» для улучшения «Фенербахче»
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Главный тренер стамбульского «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс высоко оценил итальянский клуб «Монако», матч с которым им предстоит 23 апреля.

«Монако» очень хорошая команда, которая является именно тем, к чему мы стремимся. Это команда, в которой есть преемственность. Тренер тот же, состав в основном тот же. Это то, чего хотим добиться мы. Очевидно, что им удалось также создать очень хорошую программу. «Монако» одна из лучших команд.

Многое в этой встрече будет зависеть от Майка [Джеймса] и беспрекословной игры защиты, но нельзя забывать о [Донатасе] Мотеюнасе и Джоне Брауне. Это как в видеоигре. Вам приходится подниматься на уровень выше, где будет гораздо сложнее», — приводит слова Шарунаса портал Eurohoops.

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