Вембаньяма — лидер сезона-2023/2024 НБА по одному из статистических показателей

Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма является лидером нынешнего регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по одному из статистических показателей, ориентированных на трёхочковые броски.

Как отмечает портал StatMamba, Вембаньяма реализует степ-бэк трёхочковые с процентом 46,2, что является лучшим показателем среди всех игроков. Отметим, что в тройку лучших также входят защитник «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд (45,3%) и его одноклубник в лице защитника Донована Митчелла — 44,7%.

В нынешнем сезоне 20-летний Вембаньяма принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5. На данный момент «Сан-Антонио» занимает 14-е место на Западе (21-60).