Айверсон: я могу пропустить тренировку, но выпустите меня, чёрт возьми, на площадку

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Аллен Айверсон прокомментировал популярную практику в лиге не допускать до игр баскетболистов с целью предоставления им отдыха.

«Да, знаю о такой [тенденции]. Пропустить матч? Нет, пожалуй. Я могу пропустить тренировку, но выпустите меня, чёрт возьми, на площадку», — приводит слова Айверсона североамериканский журналист и обозреватель «Филадельфии Сиксерс» Дерек Боднер в своих социальных сетях.

Таким образом Айверсон сделал отсылку к своему легендарному интервью, во время которого он более 20 раз употребил слово «тренировка», отвечая на вопросы журналистов по поводу своих подходов к тренировочным процессам.