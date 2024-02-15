«Забирайте машину, у меня есть ещё 10». Аллен Айверсон поссорился с полицией из-за «Ламбы»

Аллен Айверсон был одним из самых скандальных игроков НБА за пределами баскетбольной площадки. Во многом потому, что из-за пристрастия к роскошному образу жизни он зачастую попадал в неприятности. Не так давно на «Чемпионате» выходил материал о том, как Эй Ай спустил $ 200 млн после ухода из спорта:

В этой статье мы собрали ещё несколько историй из шикарной жизни Айверсона, связанных с неотъемлемым её атрибутом — впечатляющей коллекцией дорогих автомобилей. Как выяснилось в 2004-м, дорогостоящими они были не только из-за марки, но и из-за штрафов, которые звезде «Филадельфии» пришлось выплатить за нарушение всевозможных правил дорожного движения.

Тогда на ESPN вышла статья о том, как за три года Айверсон получил 65 штрафов за парковку на общую сумму $ 4500. На момент публикации материала у баскетболиста имелась задолженность в $ 1700 — всё потому, что в мае того года он оставил свой «Роллс-Ройс» припаркованным на месте для инвалидов в аэропорту Филадельфии. Машина простояла там целую неделю и со временем была передвинута на другую парковку. При этом законно отбуксировать роскошное транспортное средство из гаража аэропорта было невозможно.

Это не единственный инцидент, связанный с воздушной гаванью в Филадельфии. Однажды Айверсон, вернувшись из поездки, не мог вспомнить, где именно на стоянке оставил свою машину. И вместо того, чтобы осмотреться повнимательнее, он заказал такси, поехал в автосалон и купил новую. По слухам, это был тот самый чёрный «Роллс-Ройс», на котором впоследствии накопилось несколько штрафов за парковку в неположенном месте.

Аллен Айверсон Фото: из личного архива Аллена Айверсона

Как уже упоминалось, это также был не единственный дорогой автомобиль в гараже Айверсона. Об этом сам он дал знать даже полицейским, которые в 2011 году остановили его «Ламборгини» за перестроение без включённого поворотника.

Аллен находился на пассажирском сидении принадлежавшего ему серебристого Murcielago, которым управлял его друг. При беседе с офицером ни один, ни другой не смогли предъявить документов на владение машиной, после чего выяснилось, что срок действия номеров на ней истёк ещё в 2009-м. Обновлять лицензию на номерные знаки в США нужно каждый год — и это, конечно же, не бесплатно.

В итоге авто пришлось эвакуировать. Из-за этого Айверсон, торопившийся на ужин, взбесился и начал кричать на полицейских в нецензурной форме: «Забирайте машину, у меня есть ещё 10. Полиции больше нечем заняться, кроме как связываться (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») со мной. Вы знаете, кто я такой?»

Аллен Айверсон Фото: из личного архива Аллена Айверсона

Согласно полицейскому отчёту, тирада Айверсона о том, кто он такой, продолжалась 20 минут. После этого баскетболист сказал офицерам: «Я зарабатываю больше, чем вы заработаете за 10 лет». Это, само собой, никак не помогло ситуации, и в итоге автомобиль всё равно забрали. Когда Аллен вернулся за ним, он извинился за неуважение к сотрудникам полиции и сказал, что «просто расстроился из-за своей машины».

При этом в прошлом он, судя по всему, совсем не расстроился из-за «Бентли», которую подарил 20-летнему Ларри Хьюзу в его дебютный сезон в «Филадельфии». Это занимательная история, которую сам Айверсон вспоминает вот так: «Начало сезона. Ларри — новичок. Мы на парковке для игроков, обсуждаем то, это и третье после тренировки. И тут, разговаривая, мы подходим к моей «Бентли». «Бентли» — это ничто для меня. Понимаете, о чём я говорю? Это просто машина. Но это забавно, потому что так думают не все. Если Аллен Айверсон, то это просто «Бентли». А если нет? Вау, это «Бентли»!

Мы подходим к машине, и у Ларри такой взгляд… Он стоит в оцепенении. Он в оцепенении от «Бентли» Просто смотрит на неё, потом смотрит на меня и такой: «Йоу, Аллен. Я должен купить себе такую».

Аллен Айверсон Фото: из личного архива Аллена Айверсона

Я даже не колебался. «Брат, можешь взять мою». Никогда не видел, чтобы кто-то был так благодарен. Но вот что самое забавное. Во-первых, тогда Ларри думал, что это моя единственная «Бентли». Ха! Нет. Я бы сказал, что на тот момент у меня была, скажем так, пара-другая «Бентли». Я хороший парень, но не настолько.

Во-вторых, просто представьте. Ларри берёт мои ключи, бросает сумку на заднее сиденье и уезжает. И вы должны помнить: Ларри никогда раньше не водил такой автомобиль. Итак, он завёл машину, почувствовал себя в своей тарелке и теперь, вероятно, думает: «Ладно, сегодня поеду домой длинной дорогой».

На следующее утро на тренировке я заметил Ларри и спрашиваю: «Братишка, как прокатился?» Но он смотрит на меня так, будто увидел призрака.

— Мужик, ты жестокий.

— О чём ты говоришь?

— Ладно, я понял, что это такое. Это какая-то дедовщина для новичков.

— В каком смысле дедовщина?

— В баке не было бензина.

Аллен Айверсон Фото: Nick Laham/Getty Images

И это то, во что Ларри верит по сей день. Он думает, что я дал ему свою машину, зная, что в баке нет бензина. Как будто я знал, что он не сможет прочитать приборную панель в «Бентли». Оказалось, у Ларри кончился бензин далеко в западной Филадельфии. Только он и эта «Бентли», припаркованная ночью в западной Филадельфии… Парень провёл там полночи, прежде чем его спасли».

Судя по публикациям Айверсона в социальных сетях и его появлениях на публике, баскетболист по сей день предпочитает передвигаться по дорогам со стилем и комфортом: в «Мерседесе», «Бентли» или «Кадиллаке». Видимо, многолетнее сотрудничество с Reebok всё ещё приносит свои плоды. И если бы не это, то расточительная легенда вряд ли мог бы позволить себе подобную роскошь.