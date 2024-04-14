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Аналитик НБА отметил огромное влияние Леброна Джеймса на игру «Лейкерс» после МВЗ

Аналитик НБА отметил огромное влияние Леброна Джеймса на игру «Лейкерс» после МВЗ
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Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Тимпф в своих социальных сетях отметил статистические показатели форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после Матча всех звёзд НБА.

Тимпф написал, что Леброн – единственный игрок в НБА, который после МВЗ набирает в среднем не менее 27 очков за матч, при этом реализуя не менее 50% всех бросков с игры и 40% трёхочковых. Также аналитик отметил, что показатель «плюс-минус» у «Лейкерс» с Леброном на площадке составляет «+131», а когда Джеймс находится на скамейке запасных – «-71». При этом 39-летний баскетболист имеет показатель TS в 68%.

TS% (True Shooting Percentage) — это показатель реализации бросков, который учитывает в одной формуле «двушки», «трёшки» и штрафные броски.

На данный момент «Лейкерс» с Леброном в составе занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 46 победами при 35 поражениях.

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