Нейт Робинсон рассказал, как Док Риверс лишил его $ 1,5 млн

Трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху в Национальной баскетбольной ассоциации Нейт Робинсон рассказал интересную историю о тренере Доке Риверсе, который, по его словам, не дал игроку заполучить солидный денежный бонус во времена выступления за «Бостон Селтикс».

«У меня был контракт, по которому я мог получить $ 1,5 млн в качестве бонуса, если бы провел ещё одну игру. Док Риверс перед матчем решил, что я не буду играть. Именно в этой одной игре, где на кону стоит такая сумма. Он мог просто выпустить меня на замену и через несколько секунд убрать. Я не был болен… Уверен, он это сделал специально», – сказал Робинсон в подкасте The OGs Show.

Напомним, Робинсон страдает от почечной недостаточности в течение нескольких последних лет. Всё это время он проходит курс лечения. Профессиональную карьеру Нейт завершил в 2018 году.