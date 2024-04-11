«Жить мне осталось недолго». Один из лучших данкеров НБА на грани смерти?

Карьера Нейта Робинсона в НБА завершилась в 2016 году. Знаменитый баскетболист ещё поиграл в американской лиге BIG3 и был долгое время на слуху. Однако затем в дело вмешалась серьёзная болезнь, с которой Нейт борется до сих пор. Сумеет ли один из самых ярких данкеров в истории НБА побороть свой недуг и что для этого нужно? Ответ на этот вопрос даст сам Робинсон.

Известные игроки НБА Юдонис Хаслем и Майк Миллер ведут подкаст The OGs Show, на который они пригласили Робинсона. В дружеской беседе Нейт ответил на множество интересующих вопросов, но главным из них, естественно, оказался про его здоровье. Ранее стало известно, что у бывшего баскетболиста «Нью-Йорк Никс» и многих других клубов ассоциации проблемы с почками. Робинсон подробно рассказал, что борется за свою жизнь буквально каждый день.

Нейт Робинсон трёхкратный победитель конкурса по броскам сверху в НБА «Я знаю, что жить мне осталось недолго, если не получу почку. Поэтому просто хочу извлечь из жизни максимум пользы. Организм некоторых людей отвергает диализ. И слава богу, что мой принимает его и я могу жить… Если бы не делал эту процедуру, я бы, наверное, не прожил больше недели или двух. Так что это очень серьезно».

Диализ — процесс удаления из крови избытка воды, растворённых веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путём. Робинсон сказал, что проводит под аппаратом по четыре часа три раза в неделю и лишь благодаря диализу он все ещё жив.

«Аппарат диализа продлевает мою жизнь прямо сейчас. Поэтому я просто наслаждаюсь моментами, когда чувствую себя здоровым. Я стараюсь гулять со своими детьми, видеться с семьёй, играть в баскетбол, делать то, что мне нравится», — продолжил Робинсон. Прекрасно, что баскетболист не унывает и старается делать всё от него зависящее.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Следом Нейт продолжил и рассказал о том, что ему потребовалось изменить в своей жизни: «Я изменил свою диету, просто стараюсь питаться лучше, избегая большого количества обработанных продуктов. Стараюсь есть фрукты и пищу, приготовленную на гриле, курицу и рыбу на гриле, более здоровую пищу, именно так я могу остаться в живых насколько получится».

Напоследок Робинсон высказался на тему того, какая серьёзная эта болезнь. «Некоторые люди с почечными проблемами попадают в больницу и больше никогда оттуда не выходят. Я остаюсь скромным, насколько могу, и просто благодарю бога за каждую возможность… За то, что я живой и имею возможность делать что захочу каждый день».

В 2022 году Робинсон впервые рассказал о своей болезни и то, что первое время умалчивал о её существовании. Однако теперь Нейт спокойно говорит о ней и продолжает борьбу за свою жизнь. Трёхкратному победителю данк-контеста необходима трансплантация почки. Но, к сожалению, пока экс-игроку НБА не удаётся найти нужного донора. За 11 сезонов в лиге игрок успел подарить любителям баскетбола тонну хайлайтов, выделяясь прежде всего своими умопомрачительными данками. Нейт, будучи ростом 175 см, удивлял на паркете и дал возможность поверить в себя многим низкорослым, по меркам НБА, талантам.

Здоровье — самое важное в жизни каждого человека. Некоторые это уже поняли, а для кого-то — это пока лишь пустой звук. Можно получить травму в спорте, но, когда дело касается того, что ты можешь умереть, всё остальное уходит на задний план. Нейту Робинсону — здоровья! Как и каждому читателю, спортсмену, человеку. Берегите себя.