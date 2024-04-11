«Жить мне осталось недолго». Один из лучших данкеров НБА на грани смерти?

Карьера Нейта Робинсона в НБА завершилась в 2016 году. Знаменитый баскетболист ещё поиграл в американской лиге BIG3 и был долгое время на слуху. Однако затем в дело вмешалась серьёзная болезнь, с которой Нейт борется до сих пор. Сумеет ли один из самых ярких данкеров в истории НБА побороть свой недуг и что для этого нужно? Ответ на этот вопрос даст сам Робинсон.
Известные игроки НБА Юдонис Хаслем и Майк Миллер ведут подкаст The OGs Show, на который они пригласили Робинсона. В дружеской беседе Нейт ответил на множество интересующих вопросов, но главным из них, естественно, оказался про его здоровье. Ранее стало известно, что у бывшего баскетболиста «Нью-Йорк Никс» и многих других клубов ассоциации проблемы с почками. Робинсон подробно рассказал, что борется за свою жизнь буквально каждый день.
«Я знаю, что жить мне осталось недолго, если не получу почку. Поэтому просто хочу извлечь из жизни максимум пользы. Организм некоторых людей отвергает диализ. И слава богу, что мой принимает его и я могу жить… Если бы не делал эту процедуру, я бы, наверное, не прожил больше недели или двух. Так что это очень серьезно».
Диализ — процесс удаления из крови избытка воды, растворённых веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путём. Робинсон сказал, что проводит под аппаратом по четыре часа три раза в неделю и лишь благодаря диализу он все ещё жив.
«Аппарат диализа продлевает мою жизнь прямо сейчас. Поэтому я просто наслаждаюсь моментами, когда чувствую себя здоровым. Я стараюсь гулять со своими детьми, видеться с семьёй, играть в баскетбол, делать то, что мне нравится», — продолжил Робинсон. Прекрасно, что баскетболист не унывает и старается делать всё от него зависящее.
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Следом Нейт продолжил и рассказал о том, что ему потребовалось изменить в своей жизни: «Я изменил свою диету, просто стараюсь питаться лучше, избегая большого количества обработанных продуктов. Стараюсь есть фрукты и пищу, приготовленную на гриле, курицу и рыбу на гриле, более здоровую пищу, именно так я могу остаться в живых насколько получится».
Напоследок Робинсон высказался на тему того, какая серьёзная эта болезнь. «Некоторые люди с почечными проблемами попадают в больницу и больше никогда оттуда не выходят. Я остаюсь скромным, насколько могу, и просто благодарю бога за каждую возможность… За то, что я живой и имею возможность делать что захочу каждый день».
В 2022 году Робинсон впервые рассказал о своей болезни и то, что первое время умалчивал о её существовании. Однако теперь Нейт спокойно говорит о ней и продолжает борьбу за свою жизнь. Трёхкратному победителю данк-контеста необходима трансплантация почки. Но, к сожалению, пока экс-игроку НБА не удаётся найти нужного донора. За 11 сезонов в лиге игрок успел подарить любителям баскетбола тонну хайлайтов, выделяясь прежде всего своими умопомрачительными данками. Нейт, будучи ростом 175 см, удивлял на паркете и дал возможность поверить в себя многим низкорослым, по меркам НБА, талантам.
Здоровье — самое важное в жизни каждого человека. Некоторые это уже поняли, а для кого-то — это пока лишь пустой звук. Можно получить травму в спорте, но, когда дело касается того, что ты можешь умереть, всё остальное уходит на задний план. Нейту Робинсону — здоровья! Как и каждому читателю, спортсмену, человеку. Берегите себя.