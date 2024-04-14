Джейсон Кидд назвал двух молодых игроков «Далласа», которые могут помочь клубу в плей-офф

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд считает, что Джейден Харди и Оливье-Максенс Проспер могут помочь клубу из Техаса в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это очень интересно. Когда вы говорите о Харди и О-Максе, они многообещающие игроки… Пока мы продвигаемся вперёд с их контрактами, у нас есть два молодых парня, которые могут занять места в стартовой пятёрке, когда другие сядут передохнуть или получат травму», – сказал Кидд на пресс-конференции после матча с «Детройтом».

На данный момент «Даллас», возглавляемый Киддом, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Техаса победил в 50 матчах при 31 поражении. В последней игре регулярного чемпионата «Даллас» на выезде сыграет с «Оклахома-Сити Тандер». Встреча пройдёт сегодня, 14 апреля, начало в 22:30 мск.