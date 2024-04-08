«Он был готов к этому моменту». Невоспетый герой «Далласа» подарил всем праздник в НБА

Лука Дончич и Кайри Ирвинг великолепны, но в матче с «Хьюстоном» проявил себя ещё один игрок «Маверикс».

Каждый матч регулярного чемпионата НБА в преддверии старта плей-офф имеет особую важность. Никто из команд не желает мириться с поражениями. Особенно в такой важный отрезок сезона. Матч между «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс» получился словно голливудский блокбастер. Что же в нём происходило, кто был главным действующим лицом и основное — кто победил? Постараемся ничего не упустить.

Для «Хьюстона» матч с «Далласом» был невероятно важен с точки зрения борьбы за плей-ин. У команды попросту не было права на ошибку, так как при поражении клуб из Техаса точно терял последние шансы подняться на 10-е место в Западной конференции. В свою очередь, «ракеты» недавно показывали великолепный баскетбол — 11 побед подряд, однако после этого подопечные Име Удоки уже успели проиграть четыре матча кряду. В общем, настрой у «Хьюстона» был всё равно запредельный.

«Даллас» же за последние 10 матчей уступил лишь один раз — «Голден Стэйт Уорриорз» (100:104). Команда во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом поднялась на пятое место на Западе и явно не желает опускаться вниз, где разворачивается нешуточная борьба в зоне плей-ин. Стартовое вбрасывание прошло, и «Хьюстон» с первых секунд встречи играл на таких оборотах, с которыми подопечные Джейсона Кидда не справились. «Рокетс» попросту разгромили «Даллас» в первой четверти — 42:27, смотрясь сильнее во всех компонентах игры.

Но домашние трибуны «Американ Эйрлайнс-центра» погнали хозяев вперёд — отыгрываться. Дончич и компания стали понемногу приближаться к «Хьюстону». К большому перерыву «Далласу» удалось сократить отставание на 10 очков — 39:29, но «Маверикс» не лучшим образом действовали в третьей четверти, позволив «Рокетс» вновь уйти вперёд, хоть и не на большое расстояние — 35:32. Конец матча близко, эмоции на пределе, и лишь лидеры клубов должны сохранять хладнокровие, чтобы принести своей команде заветную победу.

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» Фото: Sam Hodde/Getty Images

В заключительной четверти шла ожесточённая борьба за каждый подбор, за каждый бросок. «Хьюстон» всеми силами пытался остановить соперника, но Ирвинг и Дончич сегодня были неудержимы и отдали всё, что у них было, чтобы догнать «Рокетс». За восемь секунд до конца встречи счёт был 129:126 в пользу гостей, и форвард Джабари Смит II отправился на линию штрафных бросков. 20-летний парень промахнулся в первой попытке, а затем смазал и вторую — молодой баскетболист не справился с давлением.

Подбор остался за «Далласом» — Пи Джей Вашингтон оказался проворнее остальных и тут же отдал мяч Данте Экзаму. Австралийский разыгрывающий как можно быстрее побежал вперёд и всучил мяч в руки Дончичу. Все уже ждали спасительного броска Луки под сирену, но словенец выбрал другое развитие событий. Так как на разыгрывающем пытались сдвоиться, он отдал передачу на свободного Экзама, который реализовал трёхочковый бросок и сравнял счёт в матче — 129:129. Это надо видеть своими глазами!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После такой ошеломляющей концовки «Хьюстон», откровенно говоря, поплыл и в овертайме не сумел оказать сопротивление «Далласу», который вынес их со счётом 18:7. 147:136 ОТ — героическая победа хозяев. Ирвинг набрал 48 очков и сделал семь подборов, а Дончич — 37 очков, девять подборов и 12 передач. На счету Экзама не так много очков — 14, зато он реализовал самый важный бросок в матче.

По завершении игры не могло обойтись без вопросов к Экзаму по поводу его невероятного броска. «Я просто подошёл, схватил мяч и попытался передать его Луке. Дончич, очевидно, великолепен, зная, что два парня пытаются сдвоиться на нём, он доверился своим партнёрам по команде». Также правильные слова сказал Ирвинг: «Дело не в том, попадёт он или промахнётся, а в основах, которые Данте проявил, когда ему нужно было сделать этот бросок. Баланс, готовность к броску, он был готов к этому моменту».

«Даллас» проявил характер и показал, что достоин места в плей-офф. «Хьюстон» же потерял все шансы зацепиться за стадию плей-ин и довольствуется лишь 11-м местом в Западной конференции. Дончич и Ирвинг радуют в этом сезоне, но и в целом «Маверикс» собрали отличный состав, способный навязать борьбу практически любому из топов Запада — «Денверу», «Миннесоте», «Оклахоме». Ждём плей-офф, который расставит всех на свои места.