Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Астана» в овертайме одолела «Самару» в матче Единой лиги

«Астана» в овертайме одолела «Самару» в матче Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В Астане завершился матч последнего тура второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Астана» и БК «Самара». Встреча закончилась со счётом 94:92 (21:23, 21:21, 16:14, 26:26, 10:8 ОТ) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Группа Б
14 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
94 : 92
ОТ
Самара
Самара
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Дэвис, Пушица, Щербак, Скиппер-Браун, Каныгин, Марчук, Гаврилов, Марчук, Айткали, Майдекин
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Амосов, Роберсон

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Маркелл Джонсон. На его счету 39 очков, а также один подбор и пять передач. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Михаил Кулагин. Он набрал 19 очков и сделал два подбора.

В настоящий момент «Астана» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги в группе «Б». «Самара» заняла второе место.

Напомним, в сезоне 2023/2024 Единая лига впервые проведёт плей-ин — мини-турнир, в котором четыре лучших клуба группы «Б» сразятся за два оставшихся места в плей-офф. Матчи плей-ин пройдут 17 и 20 апреля.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android