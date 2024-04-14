«Астана» в овертайме одолела «Самару» в матче Единой лиги

В Астане завершился матч последнего тура второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались БК «Астана» и БК «Самара». Встреча закончилась со счётом 94:92 (21:23, 21:21, 16:14, 26:26, 10:8 ОТ) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Маркелл Джонсон. На его счету 39 очков, а также один подбор и пять передач. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Михаил Кулагин. Он набрал 19 очков и сделал два подбора.

В настоящий момент «Астана» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги в группе «Б». «Самара» заняла второе место.

Напомним, в сезоне 2023/2024 Единая лига впервые проведёт плей-ин — мини-турнир, в котором четыре лучших клуба группы «Б» сразятся за два оставшихся места в плей-офф. Матчи плей-ин пройдут 17 и 20 апреля.