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Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Бруклин Нетс»

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Бруклин Нетс»
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Известный инсайдер Шэмс Чарания поделился информацией о том, кого рассматривает «Бруклин Нетс» в качестве претендентов на пост главного тренера.

Ими стали экс-тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер, ассистент тренера из «Сакраменто Кингз» Жорди Фернандес, а также ассистент тренера из «Финикс Санз» Кевин Янг.

Буденхольцер начал работать на посту главного тренера в 2013 году. Тогда он стал наставником «Атланты Хоукс» и проработал с ней до 2018 года. После этого он оказался в «Милуоки», где смог привести коллектив к чемпионству в 2021 году.

Фернандес, помимо работы в «Сакраменто», является главным тренером сборной Канады. На чемпионате мира 2023 года он завоевал бронзовую медаль.

Кевин Янг имеет 18-летний опыт работы тренером на школьном, студенческом и профессиональном уровне.

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