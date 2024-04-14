Вембаньяма — четвёртый игрок в истории НБА с 1500 очками, 250 передачами и 250 блок-шотами

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим за регулярный сезон не менее 1500 очков, сделавшим не менее 250 передач и 250 блок-шотов.

Ранее такое удавалось лишь трём игрокам: Хакиму Оладжьювону (дважды), Дэвиду Робинсону (тоже дважды) и Кариму Абдул-Джаббару (пять раз).

Отметим, что 20-летний Виктор Вембаньяма проводит свой первый сезон в НБА. На его счету уже множество статистических рекордов. На днях Виктор установил уникальное достижение, став первым игроком в истории лиги, которому в конкретном сезоне удалось набрать как минимум 1500 очков, сделать 250 блок-шотов и реализовать 100 трёхочковых бросков.

В матче с «Денвер Наггетс» Вембаньяма в третьей четверти провёл удачный трёхминутный отрезок, за который набрал 17 очков. За этот период француз реализовал четыре трёхочковых броска, два раза набрал очки из трёхсекундной зоны и один раз — с линии штрафных.