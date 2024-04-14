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«Автодор» обыграл на выезде «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

«Автодор» обыграл на выезде «Нижний Новгород» в матче Единой лиги
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В Нижнем Новгороде завершился матч последнего тура второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и саратовский «Автодор». Встреча закончилась со счётом 81:65 (17:21, 21:14, 22:15, 21:15) в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Группа Б
14 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
65 : 81
Автодор
Саратов

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Рэйшон Хэммондс. На его счету 25 очков, а также пять подборов и три передачи. В составе «Нижнего Новгорода» самым результативным игроком стал тяжёлый форвард Александр Чадов. Он набрал 23 очка и сделал 10 подборов, оформив дабл-дабл.

В настоящий момент «Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе «Б». «Автодор» занимает третье место.

Напомним, в сезоне 2023/2024 Единая лига впервые проведёт плей-ин — мини-турнир, в котором четыре лучших клуба группы «Б» сразятся за два оставшихся места в плей-офф. Матчи плей-ин пройдут 17 и 20 апреля.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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