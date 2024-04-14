Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шэннон Шарп: если Эмбиид останется здоровым, то он является главной угрозой для «Селтикс»

Шэннон Шарп: если Эмбиид останется здоровым, то он является главной угрозой для «Селтикс»
Комментарии

Известный спортивный обозреватель Шэннон Шарп обсудил с трёхкратным участником Матча всех звёзд Гилбертом Аренасом, кто является главной угрозой для «Бостона» в грядущем плей-офф.

«Если Эмбиид останется здоровым, то он является главной угрозой для «Селтикс». Если мы ещё вспомним Тайриза Макси?? Не забываем и об Убре, он отлично вписался в систему команды», — заявил Шарп на шоу Nightcap.

«Хорфорд издевается над ним! Я вообще не уверен, выигрывал ли Джоэл у «Бостона» когда-либо. Он в своё время даже пригласил Эла Хорфорда, чтобы ему помочь пройти «Селтикс». Эмбиид не хочет играть с «Бостоном», это точно», — ответил Шарпу Аренас.

«Бостон» обеспечил себе первое место на Востоке.

Сын Гилберта Аренаса исполняет броски сверху

Материалы по теме
«Принимает душ и смотрит фильмы для взрослых». Гилберт Аренас — о чемпионе НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android