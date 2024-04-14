Шэннон Шарп: если Эмбиид останется здоровым, то он является главной угрозой для «Селтикс»

Известный спортивный обозреватель Шэннон Шарп обсудил с трёхкратным участником Матча всех звёзд Гилбертом Аренасом, кто является главной угрозой для «Бостона» в грядущем плей-офф.

«Если Эмбиид останется здоровым, то он является главной угрозой для «Селтикс». Если мы ещё вспомним Тайриза Макси?? Не забываем и об Убре, он отлично вписался в систему команды», — заявил Шарп на шоу Nightcap.

«Хорфорд издевается над ним! Я вообще не уверен, выигрывал ли Джоэл у «Бостона» когда-либо. Он в своё время даже пригласил Эла Хорфорда, чтобы ему помочь пройти «Селтикс». Эмбиид не хочет играть с «Бостоном», это точно», — ответил Шарпу Аренас.

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