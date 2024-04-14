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МБА обыграла «Минск» в матче Единой лиги

МБА обыграла «Минск» в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч последнего тура второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и БК «Минск». Встреча закончилась со счётом 81:70 (19:12, 28:23, 18:16, 16:19) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Группа Б
14 апреля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
81 : 70
Минск
Минск
МБА: Трушкин - 17, Касаткин - 14, Минченко - 11, Исмаилов - 9, Коновалов - 7, Хоменко - 6, Голдырев - 6, Валиев - 6, Якушин - 5, Барашков, Воронов, Шейко
Минск: Мотовилов - 14, Стубеда - 11, Шливанчанин - 10, Чебашек - 10, Аладко - 8, Микульский - 6, Куратник - 6, Секушенко - 3, Коско - 2, Борисевич, Мороз, Дуду

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 17 очков, а также пять подборов и одна передача. В составе «Минска» самым результативным игроком стал разыгрывающий Григорий Мотовилов. Он набрал 14 очков, сделал один подбор и шесть передач.

По итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги МБА заняла четвертое место в турнирной таблице группы Б. «Минск» занял восьмое место.

Напомним, в сезоне 2023/2024 Единая Лига впервые проведёт плей-ин — мини-турнир, в котором 4 лучших клуба группы «Б» сразятся за два оставшихся места в плей-офф. Матчи плей-ин пройдут 17 и 20 апреля.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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