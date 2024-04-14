МБА обыграла «Минск» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч последнего тура второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и БК «Минск». Встреча закончилась со счётом 81:70 (19:12, 28:23, 18:16, 16:19) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 17 очков, а также пять подборов и одна передача. В составе «Минска» самым результативным игроком стал разыгрывающий Григорий Мотовилов. Он набрал 14 очков, сделал один подбор и шесть передач.

По итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги МБА заняла четвертое место в турнирной таблице группы Б. «Минск» занял восьмое место.

Напомним, в сезоне 2023/2024 Единая Лига впервые проведёт плей-ин — мини-турнир, в котором 4 лучших клуба группы «Б» сразятся за два оставшихся места в плей-офф. Матчи плей-ин пройдут 17 и 20 апреля.